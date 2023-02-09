درجال عن استقالة ويتل: شكرا لجهودك

شفق نيوز / كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، موقف الاتحاد من مغادرة المدير الفني منصبه .

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز إن "المدير الفني جون ويتل قرر وبشكل مفاجىء، مغادرة عمله باتحاد الكرة لأسباب خاصة به".

وأضاف درجال "لم نقف في طريق استقالة ويتل فهذا الأمر من حقه ان كانت هذه رغبته، ولا يرغب بالعمل في الاتحاد".

وأشار درجال إلى أن "الاتحاد دعم ويتل خلال المدة الماضية بكل قوة ولم يقصر معه في أي شيء"، لافتا الى ان الاتحاد "يشكره لما قدمه ويثني على عمله السابق ويتمنى له التوفيق بعمله المقبل".

وكان المدير الفني باتحاد الكرة العراقي الانكليزي جون ويتل استقال من العمل باتحاد الكرة العراقي، وعزا سبب ذلك "لإهمال نصائحه وتوصياته" التي كان يقدمها لاتحاد الكرة العراقي .