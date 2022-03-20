درجال: علينا الاستعداد للقاء الإمارات سواء في بغداد أم السعودية الأهم كسب نقاط المباراة

شفق نيوز/ شدد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يوم الأحد على ضرورة استعداد المنتخب الوطني للمباراة المقبلة أمام الإمارات بدءاً من هذه اللحظة.

وقال درجال في تصريح ورد تصحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "علينا اللعب سواء في بغداد أم السعودية علينا الاستعداد من الان من خلال تكثيف الجهود بغية كسب النقاط الثلاث" .

وأضاف "هيأنا كل الامور الصحية للاعبين ليكون استعدادهم بشكل جيد ويكونوا جاهزين لملاقاة الإمارات الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وبين درجال أنه "لا بديل لنا سوى الفوز على الإمارات الاهم وكسب النقاط الثلاث لتكون حظوظنا لكسب البطاقة الثالثة اوفر".

كما أكد أنه من الان يجب تهيئة كل الامور قبل ملاقاة الامارات خصوصا بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه المنتخب في لقاءه امام زامبيا في بغداد وفاز بثلاث اهداف لهدف".

وكان الاتحاد الدولي حدد السعودية ملعباً لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر نقل مباراة منتخبيّ العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى السعودية بعد أن وافق على أن تجري في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، مبرراً ذلك بأن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم هو من طلب نقل المباراة على خلفية القصف الإيراني لمدينة أربيل الأسبوع الماضي.