درجال على سفر وجماهير الأردن تنتظر رد العراق لحضور لقاء الأسود في البصرة

شفق نيوز/ ينتظر الاتحاد الأردني لكرة القدم ردَّ الاتحاد العراقي، لإكمال الترتيبات النهائية لحضور الجماهير الأردنية إلى العراق لمساندة المنتخب خلال المباراة المقررة يوم 14 من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الموضوع لم يحسم حتى الآن بسبب عدم تواجد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال".

وكشف بحر العلوم أن "رئيس الاتحاد، عدنان درجال، غادر إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع الكونغرس هناك".

وأضاف أن "اجتماع الاتحاد الدولي السنوي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها الخروج بمقررات خاصة باللعبة بشكل عام، كما سيتم الاستماع إلى مقترحات وطروحات كافة الرؤساء الحاضرين في اجتماع الكونغرس".

وبيّن أن "الاتحاد العراقي سيتخذ قراره بعد عودة درجال إلى العراق فيما يخص تحديد عدد الجماهير الأردنية التي ستحضر مباراة العراق والأردن، التي تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ملعب البصرة الدولي يوم 14 من الشهر الحالي".