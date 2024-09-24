درجال: سننهي عقد شنيشل بالتراضي ونُشكِّل منتخبات جديدة باشراف مدربين اجانب

شفق نيوز/ صرّح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عدنان درجال، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد سيعقد جلسة قريبة مع مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل للتوصل الى حل يرضي الطرفين بشأن موضوع استقالته من تدريب الأوليمبي.

وقال درجال في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان شنيشل سبق ان أعلن استقالته شفهياً، مبينا أن الاتحاد يحترم رغبته، ويثمن عمله الكبير الذي قام به ببناء منتخب اولمبي تأهل إلى باريس.

واضاف ان، الاتحاد ليس لديه اي اشكال مع الكابتن راضي، وانه سينهي العقد بين الطرفين بالتراضي.

كما أشار درجال إلى أنه، سيبحث مع مدرب المنتخب الوطني الاول خيسوس كاساس آلية استقدام مدربين أجانب لتشكيل منتخب اولمبي جديد بغية إعداده للاستحقاقات المقبلة.

ومضى بالقول إنه، سيتم تشكيل نهاية هذا العام منتخبين، رديف للمنتخب العراقي الأول، واشبال تحت 16 سنة، و سيشرف على تدريب المنتخبين مدربون أجانب ومن مدارس كروية عالمية مختلفة.

وكان شنيشل، أعلن انتهاء مهمته مع المنتخب المذكور، رغم بقاء مدة عام واحد من عقده بعد انتهاء مشوار الأولمبي العراقي في باريس .

وانتقد شنيشل وعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قرار الاتحاد العراقي بحقه، واصفا إياه بالبعيد عن الاحترافية.