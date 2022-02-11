درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

شفق نيوز / أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الجمعة، وجود جلسة تجمعه بالمدرب الجديد للمنتخب، عبد الغني شهد، لوضع منهاج عمله مع المنتخب خلال المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد طلب من شهد، تهيئة احتياجاته كافة لإعداد المنتخب والتنسيق مع لجنة المسابقات لتفريغ اللاعبين لتجمع الفريق العراقي قبل المباراتين".

وأكد أن "الاتحاد يهيئ كل مستلزمات نجاح المنتخب وكل ما يحتاجه المدرب شهد للمرحلة المقبلة ولن يبخل عليه بأي شيء يحتاجه"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يدعو الجميع في هذه المرحلة للوقوف الى جانب المنتخب في فرصته الاخيرة وتحديدا لقائي الامارات وسوريا هذا الشهر".

وعبر درجال، عن امتنانه لإدارة نفط الوسط لموافقتهم على تفريغ المدرب عبد الغني شهد والمدرب المساعد حيدر نجم للإشراف على تدريب المنتخب الوطني في مشواره المقبل بالتصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غوانزلو.