درجال: حضور رئاسات البلد برفقة حماياتهم اربك افتتاح خليجي 25

شفق نيوز/ عزا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأحد، "الارباك" الذي حصل خلال مراسم افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة إلى حضور رئاسات العراق برفقة حماياتهم.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في البصرة، إن دولاً كبرى، ووسائل إعلام عالمية أشادت بمراسم افتتاح خليجي 25 في البصرة، مقراً بأن أخطاءً قد رافقت عملية الافتتاح "لأن هذا اليوم كان إستثنائياً بمعنى الكلمة، وحضور رئاسات البلد وحماياتهم أربك المشهد".

وتطرق درجال إلى الطاقة الاستيعابية لملعب جذع النخلة للجماهير الذي شهد افتتاح البطولة، وقال إنه يسع لـ65 الف متفرج بينما كان الحضور خارج الملعب أكثر من 100 ألف متفرج، موضحاً أن الخلل حدثت في منطقة المقصورة المخصصة لحضور كبار الشخصيات، معللاً حدوث الأخطاء إلى أن العراق لم يقم بتنظيم بطولة بمثل هكذا مستوى منذ 44 عاماً.

وخاطب درجال الشعب العراقي قائلا: لا تركزوا على الجوانب السلبية بل ركزوا على الايجابية.

كما استغرب درجال، عدم توفر الانترنت في المركز الإعلامي لبطولة خليجي 25، مؤكدا ان لا علم له بذلك وأنه سيوعز بمباشرة تأمين بث انترنت على مستوى عال للمركز الإعلامي في المباريات المقبلة .

وقال، أيضاً أن المركز سيكون مجهزا بكل الوسائل التي يحتاجها الاعلامي والصحفي، مؤكدا انني تفاجات من سؤال أحد الإعلاميين بعدم توفر الانترنت.

وبشان السؤال عن سوء توزيع التذاكر في الافتتاح ، قال ان المسؤول عن التوزيع هي شركة التكت ماستر الأمريكية، وهي التي تبنت توزيع التذاكر إلكترونيا بعد اتفاقها معنا كاتحاد كرة، وهي الشركة المسؤولة عن تذاكر كأس العالم ايضا لكن زخم الجمهور والخلل الذي حدث أثر على انسيابية دخول الجمهور، وقد غبن بذلك حق الكثير من الجمهور الذي اقتنى بطاقة دخول .

وبين "تباحثا واجتمعنا مع وزير الداخلية ومحافظ البصرة والجهات الامنية لحل كل الإشكالات وعدم التنظيم وتدافع الجمهور ودخول البعض بدون تذاكر، و أعدكم أنها لم تتكرر".

والتقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25، عدنان درجال، اليوم الأحد، في فندق مناوي باشا، مع الإعلاميين الحاضرين لتغطية منافسات كأس الخليج العربي الجارية احداثها في، مدينة البصرة، للتعرف على كافة احتياجات الإعلاميين والاجابة على الأسئلة المطروحة وتوفير كل السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام عملهم، بحضور عضوي الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم" و "احمد الموسوي" رئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 25.