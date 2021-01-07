درجال: جاهزون لاستقبال اللجنة الخليجية بملف متكامل وملاعب متميزة

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أن العراق اليوم والبصرة تحديدا جاهزة لاستضافة الأشقّاء في بطولة خليجي 25 الجماهيرية أكثر من أي وقتٍ مضى، مشيرا إلى أن ملاعب البصرة وفنادقها وجميع الترتيبات اللوجستية للبطولة ستكون على أعلى المستويات.

وقال درجال "إننا سنستقبل في المدة ما بين 24 حتّى 27 من الشهر الجاري، وفد اللجنة المشكّـلة من قبل إتّحاد كأس الخليج العربي، لتفقد المدينة الرياضية في البصرة جنوب العراق وبقية المرافق الخدمية الأخرى، التي من المؤمل أن تستضيف بطولة الخليج المقبلة نهاية العام الحالي".

وأوضح درجال؛ أن الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات أولت اهتماما بالغا بملف خليجي 25 وتتابعه بدقة، وأغلب المنشآت والبنى التحتية جاهزة لاستقبال البطولة التي تنتظرها جماهيرنا الرياضية بشغفٍ، وستقوم اللجنة خلال زيارتها المرتقبة بالاطلاع على سير العمل في المشاريع المرافقة وزيارة مشروع ملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج الذي أوشك على الاكتمال ليكون تحفة فنية رائعة تزدان بتواجد الأشقّاء.

وتابع؛ أن "الأشقّاء سيحضرون المباراة الودية بين العراق والكويت، التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي".

وشدّد الوزير درجال على أن ملف العراق أصبح جاهزا تماما وأن أية ملاحظات ستدونها اللجنة سيتم التعامل معها بمسؤولية، مشيرا إلى أنه لا يجد في البصرة أية نواقص أو تبريرات قد تحرم العراق ثانية من حق الاستضافة.

ولفت الوزير إلى شغف الجماهير العراقية التي تتطلع لاستقبال الأشقّاء في الخليج على أرض البصرة، راجيا أن يزول خطر فيروس كورونا تماما لتكون الملاعب البصرية محتشدة بالالآف الجماهير التي ستعطي للبطولة نكهة ورونقا خاصا يعيد إلى الأذهان استضافة العراق لبطولة خليجي بغداد 1979.