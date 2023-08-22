درجال بوجه بفتح تحقيق في مباراة شباب اربيل ونفط البصرة

شفق نيوز/ وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية أحداث مباراة شباب فريقي أربيل ونفط البصرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن نهائياتِ دوري شباب الممتاز.

وكان فريق شباب نادي نفط البصرة لكرة القدم، انسحب يوم الثلاثاء، من مباراته أمام فريق شباب نادي أربيل، متهماً حكم المباراة بتلقي رشوة مالية لصالح أن تذهب نتيجة المباراة إلى شباب "القلعة الصفراء".

وفي مقطع فيديو اكد مدرب نفط البصرة إن "سبب عدم تكملتنا المباراة أمام فريق أربيل هو تحيز الحكم وطرده لاعبين اثنين وإشهار البطاقة الصفراء بوجه ستة لاعبين آخرين من شباب نفط البصرة في الشوطين الأول والثاني.