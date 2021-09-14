درجال بعد الفوز: غدا أول اجتماع لاتحاد الكرة وإجراء قرعة الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن أول اجتماع سيعقد لمجلس إدارة الاتحاد الجديد يوم غد الأربعاء .

وقال درجال لوكالة شفق نيوز إن أول اجتماع للاتحاد الجديد سيعقد يوم غد لمناقشة الأمور المستعجلة كافة في اتحاد الكرة منها الدوري وكأس السوبر ، مؤكدا أن الدوري سينطلق بموعده المحدد .

واضاف ان مساء يوم غد سيتم إجراء قرعة الدوري الممتاز بغية استعداد الفرق وعدم التأخير .

ولفت الى ان الاسماء التي خسرت كلها محترمة ولها قيمتها في الوسط الرياضي وسنستفيد من خبراتهم كون الاتحاد بحاجة إلى إمكانياتهم في خدمة للكرة العراقية .

وختم درجال تصريح بالقول إن "أمام الاتحاد الجديد مهاماً عديدة، وسنعمل وفق برنامجنا المعد ومن خلال تسخير جهودنا لتذليل كل الصعوبات واعادة الكرة العراقية للسكة الصحيحة".