درجال بعد اجتماع الهيئة: مناقشة تسمية مدرب للمنتخب العراقي الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم السبت، أن الاتحاد سيدعو لاجتماع استثنائي الشهر المقبل وفق التوصيف المعدل للهيئة العامة، فيما كشف أن تسمية مدرب المنتخب سيناقش الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح لدرجال حضرته وكالة شفق نيوز بعد اجتماع الهيئة العامة الذي عقد اليوم في بغداد، مؤكداً أنه على ثقة بأعضاء الهيئة العامة، وموافقتهم على جدول الأعمال جاءت عن قناعة، وتم التأكيد على جدول الأعمال بكل شفافية.

وأشار، الى أن "أهم شيء هو تعديل الفقرتين (أ و ب) من المادة 26 والتي تخص توصيف الهيئة العامة، وسيدعو الاتحاد لاجتماع استثنائي يوم 25 آيار/ مايو المقبل وفق التوصيف المعدل للهيئة العامة، والذي سيكون الحضور بشكل صحيح تماماً".

وأوضح درجال، أن "اجتماع اليوم لا يخص المدرب المقبل والمنتخب وإعداده وباقي التفاصيل، وستتم مناقشة تسمية مدرب المنتخب الأسبوع المقبل، وكذلك تهيئة المنتخب لمباراتي العراق أمام كوريا الجنوبية في البصرة يوم 5 حزيران/يونيو، وأمام الأردن يوم 10 حزيران/يونيو، وسيتم حسم كل المتعلقات الخاصة بالمنتخب قريباً".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي في بغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد.

وكان الحضور 42 عضوا من أصل 55، والاتحادات التي لم تحضر للاجتماع النجف ونينوى والسليمانية.

أما الاندية التي لم تحضر، وهي: الديوانية والكوفة ونفط البصرة وزاخو ونوروز وعفك والناصرية.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، "لقد خرج الاجتماع باهم المقررات، وهي التصويت على التقريرين المالي والإداري، إضافة إلى فقرة تعديل مسميات المستوى الثاني من مناطق إلى 20 ناديا الموجودة بالدوري الممتاز".

وقد تأخر انطلاق اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا في الساعة الـ 11 من صباح اليوم لكنه تأجل الى الساعة الـ 12 ظهرا، وذلك لتأخر حضور أعضاء من الهيئة العامة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أبلغ الاتحاد العراقي بعدم اعترافه بمركز التسوية والتحكيم، وذلك بناءً على شكوى تقدّم بها الاتحاد العراقي إلى فيفا، أوضح فيها وجود تأثيرات خارجية على المركز، وغياب الحيادية في عمله.