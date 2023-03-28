درجال: بطولة الدوحة كشفت مستوياتٍ جيدةً والاتحاد سيقدم كلَ أشكال الدعم للمنتخبِ الأولمبيّ

شفق نيوز/ زار رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال"، اليوم الثلاثاء، وفدَ المنتخب الأولمبيّ المشارك في بُطولةِ الدوحة الدوليّة الوديّة، وذلك لتقديم الدعم للملاك التدريبيّ ولاعبي المنتخب قبل مباراتهم مساء اليوم أمام نظيرهم العُماني.

وحضر اللقاء رئيسُ وفد المنتخب الأولمبي عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد "غانم عريبي" وعضو المكتب التنفيذيّ وعضو إدارة الوفد "رحيم لفتة" وعضو الوفد "عباس سعدون"، ومدرب المنتخب الأولمبيّ "راضي شنيشل" والمدرب المساعد "نزار أشرف".

وحثّ رئيس الاتحاد في بيان اليوم، لاعبي المنتخب على تقديم أفضل المُستويات في المشاركاتِ المرتقبة المقبلة.

وقال درجال إن: بطولةَ الدوحة كشفت عن مستوياتٍ جيدةٍ للاعبين الذين سيكون لهم شأنٌ كبيرٌ في المستقبل مع المنتخب الوطنيّ، مردفا بالقول إن: الاتحاد سيقدم كلَ أشكال الدعم للمنتخبِ الأولمبيّ المقبل على مشاركاتٍ في بطولةِ غرب آسيا دون 23 عاماً والتصفيات الأولية للقارة الآسيويّة المؤهلة فيما بعد لدورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس 2024.

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره العُماني في تمام الساعة (11:30) من مساء اليوم في ملعبِ حمد الكبير بالنادي العربيّ في اختتام منافساتِ بطولة الدوحة الدوليّة الوديّة لتحديد المركزين الخامس والسادس.