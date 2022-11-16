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درجال: الوفد الكوستاريكي غير رأيه بعد تطمينات وسيقيم اليوم في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-16T11:04:50+0000
درجال: الوفد الكوستاريكي غير رأيه بعد تطمينات وسيقيم اليوم في البصرة

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن المنتخب الكوستاريكي اقتنع بالحضور اليوم الأربعاء إلى البصرة بعد توصله لتطمينات عن طريق مبعوث كوستريكي سبق الوفد بزيارة تفقدية الى البصرة الذي "انبهر بالوضع الامني المستتب وطيبة العراقيين وجمال المدينة والملعب" .

وقال درجال لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية رتب كل اجراءات الاقامة بعد ابلاغنا بان الوفد سيكون في البصرة اليوم الاربعاء عكس ما مخطط له ان يأتوا يوم المباراة ويعودوا باسرع وقت بعد ان شوههوا افكارهم ان العراق غير امن .

واضاف ان مبعوث كوستاريكا اطلع على البصرة خلال تفقده الملعب وابدى استغرابه بشأن ما يُشاع حول عدم وجود الامن في البصرة، وانه ابلغ وفد كوستاريكا بعد وصوله للكويت ان البصرة آمنة ولها ملعب رائع ليبدوا رغبتهم بالحضور بعد ان كانوا متخوفين من المجيء.

وكان من المقرر ان يصل منتخب كوستاريكا إلى البصرة غداً الخميس براً من الكويت بحافلتين يرافقه المنتخب صحفيون ايضا.

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