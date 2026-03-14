درجال: المنتخب العراقي يستعد للسفر إلى مونتيري بطائرة خاصة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، أن الاتحاد يواصل التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لتذليل العقبات التي تواجه المنتخب الوطني في طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم.

وقال درجال، في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد وضع الجهات المعنية بصورة التحديات التي تواجه بعثة المنتخب خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الجهود أسهمت في تسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول.

وأضاف أن بعثة المنتخب ستغادر نهاية الأسبوع إلى مدينة مونتيري على متن طائرة خاصة ضمن التحضيرات للمرحلة المقبلة من الاستحقاقات، مبيناً أن اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين في الدوريات الخليجية سيلتحقون بالمنتخب في الموعد المحدد، فيما سينضم اللاعبون المحترفون في أوروبا مباشرة إلى المعسكر من هناك.

وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول انسحاب الاتحاد الإيراني لكرة القدم من منافسات كأس العالم، شدد درجال على أن الاتحاد العراقي لم يتسلم أي إشعار رسمي بهذا الشأن، مؤكداً أن التركيز حالياً ينصب على الاستعداد الجيد لمباريات الملحق المقبلة.

ودعا درجال جميع المعنيين بالمنتخب إلى تكثيف الجهود والتركيز على الإعداد الأمثل، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تهيئة الظروف المناسبة للمنتخب الوطني من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم.