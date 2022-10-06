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درجال: المنتخب العراقي سيخوض 3 مباريات دولية ودية في اسبانيا والبصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-06T15:59:48+0000
درجال: المنتخب العراقي سيخوض 3 مباريات دولية ودية في اسبانيا والبصرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الخميس، ان المنتخب العراقي سيخوض ثلاث مباريات دولية ودية في البصرة واسبانيا.

وقال درجال في كلمة افتتاح مؤتمر إجراء القرعة لفرق الدوري الممتاز، ان المنتخب العراقي لكرة القدم سيواجه ودياً نظيره المكسيكي في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما سيخوض مباراة ودية مع منتخب الاكوادور في 12 من الشهر نفسه.

واضاف ان المنتخب سيخوض مباراته الثالثة أمام كوستاريكا يوم 17 من تشرين الثاني، نوفمبر المقبل في مدينة البصرة.

واشار الى ان تسمية مدرب اجنبي لقيادة المنتخب العراقي ستتم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا الى ان قرعة بطولة خليجي 25 ستقام في البصرة يوم 25 من الشهر الجاري.

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