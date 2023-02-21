درجال: المرحلة الراهنة هي لتصحيح وبناء منظومة الكرة العراقية ولا حظر على ملاعبنا

شفق نيوز/ انتقد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، انزعاج بعض الأندية المحلية من القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط، في حين وصف المرحلة الراهنة بأنها مرحلة تصحيح وبناء منظومة الكرة في البلاد، فيما أكد رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الاتحاد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، تحدث فيه عن العديد من الأمور المتعلقة بالشأن الكروي.

وقال رئيس الاتحاد في المؤتمر "لدينا أخطاء بالجانب القانوني الموجود بالاتحاد الدولي حيث نواجه صعوبة كبيرة من خلاله ولاسيما في لجنة المسابقات والدليل نرى اللاعب يذهب للمباراة من غير بطاقة رسمية" ، مبينا أن "المشرفين يسمحون لهم بذلك رغم تبليغنا لهم بأن هذا خطأ كبيراً، وعليه يجب علينا العمل الصحيح، ولابد ان نعلم إلى اين وصلنا قياسا للدول الاخرى؟".

وأضاف أنه يجب ألا تحدث مثل هكذا أمور في اتحاد عمره اكبر من عمر الدول الخليجية كلها والتي نراها تطورت بشكل كبير.

وتابع درجال بالقول إن، هذه المرحلة ستكون مرحلة تصحيح وبناء في منظومة كرة القدم ، لافتا إلى ان بعض الاندية تنزعج عندما تصدر لجنة الانضباط قرارات خاصة بعقوبات لاعبين ومدربين واداريين لانها لاتصدق ان هذه اللجان مستقلة ولا علاقة لنا بها ، ولهذا اقول ان لجان الانضباط والاستئناف مستقلة ولا نتدخل بعملها ويجب ان يعرف الجميع هذا الشيء .

وأكد درجال "لا يوجد خطر على الملاعب العراقية فكلها امنة وجاهزة وعليه لا اريد ذكر هل سيكون رفع الحظر عن ملاعبنا وكأنه نحن ننبه العالم على وجود حظر، لاسيما ان الحظر على ملاعبنا رفع اساسا منذ سيرنا على الاقدام انا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو وكانت تلك رسالة وان حضوره اكثر شيء اسعدني شخصيا".

وشدد على "ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة التسريع في قانون الاستثمار الرياضي للأندية للبدء بدوري المحترفين".

واوضح ان "دوري المحترفين ضرورة لا تنازل عنها وكما رأينا دول الخليج لا تعتمد على الدعم الحكومي بل اعتمدوا على الجانب الاستثماري ونحن كاتحاد نريد العمل معا مع الليغا الاسباني لنتعلم التسويق الدوري الى جانب تطوير الدوري ولابد ان نبدأ بمشروعنا وان كان الوقت قصير لابد من اقامة دوري المحترفين".

وبشأن الاتهامات التي طالت الاتحاد بوجود خروقات مالية في خليجي 25 منها عقود الاتحاد للمولدات الكهربائية، قال درجال "هناك جهات رقابية هي من تدقق وترى وتكتشف الخلل والخرق المالي وبعدها تتخذ قرارات قانونية بحقنا فيما لو وجدو خلل بالعقود".

واضاف "انا شخصيا من طلبت ديوان الرقابة المالية بعد البطولة تدقيق كل العقود والملفات الخاصة ببطولة خليجي 25 والنفقات".

واشار "اساسا موضوع المولدات لم يكن بالحسبان، لكن تفاجأنا بحاجتنا لها بعد انقطاع التيار في لقاء الكويت الودي قبل بطولة خليجي 25، ليشكل رئيس الوزراء لجاناً برئاسة وزير الشباب والرياضة والوزارات الساندة ومنها الكهرباء، ولهذا ارتأوا توفير 18 مولدة لاسناد عمل الملاعب وتلافي تكرار ما حدث في لقاء الكويت الودي".

واكد انه "تم شراء المولدات لتكون ثابتة لملاعب البصرة وحاليا هي بذمة وزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن الملاعب".