درجال: العراق سيدخل مباراة فيتنام بشعار الفوز

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الثلاثاء، أن مباراة المنتخب أمام فيتنام "مهمة" بالنسبة لمشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لافتاً إلى أن المنتخب سيدخل بشعار الفوز على مضيفه الفيتنامي.

ودعا درجال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز. لاعبي المنتخب، إلى تقديم كل ما لديهم من جهد بغية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتسيد المجموعة، وهذا ضروري ولا سيما أن المنتخب في بداية المشوار وحصد النقاط من البداية ضروري ومهم بغية التأهل.

وقال رئيس الاتحاد إن "المنتخبين يمتلكان نفس الرصيد، وأن فوز العراق في مباراة اليوم يعني صدارته للمجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية وهذا جانب معنوي ونفسي مهم".

وأشار إلى أن "لاعبي المنتخب جاهزون للقاء اليوم أمام المضيف فيتنام الذي تطور مستواه في الآونة الأخيرة من خلال الاهتمام باللعبة".

وطالب درجال، لاعبي المنتخب بعدم التأثر بالجمهور الفيتنامي الذي سيحضر اللقاء ولا سيما أنهم يلعبون ويقدمون مستوى جيدا في أي مكان بنفس الإمكانية والكفاءة.

وكان منتخب العراق غادر بغداد عبر طائرة خاصة من مطار البصرة إلى هانوي، لخوض مباراةِ الجولة الثانية ضد فيتنام اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب العراق نظيره الفلبيني في ثالث مواجهاته في التصفيات يوم الخميس الموافق 21 آذار من العام المقبل.