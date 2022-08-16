درجال: التظاهرات لن تؤثر على استضافة العراق لخليجي 25

شفق نيوز/ قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الثلاثاء، إن التظاهرات التي تشهدها البلاد لن تؤثر على استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال درجال في مدونة له نشرها في وقت مبكر من صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، "نؤكد أن البصرة مؤهلة تماما لاستضافة خليجي 25، وعلى الإعلام أن يكون سنداً حقيقياً ويتحدث من موقع المسؤولية الوطنية تجاه البلد، كوّن ما يحدث الآن، يُعد طبيعيا وضمن التجربة الديمقراطية التي أتاحت للمواطن حق التظاهر السلمي".

وأضاف أن "ما يحدث في العراق، يشابه الاحداث التي نشاهدها في بلدان أخرى، ولن يؤثر على خططنا لإستضافة خليجي 25، والعالم أجمع على إطلاع ودراية بما يحدث في بلدنا عبر الإعلام والقنصليات او السفارات الموجودة في الداخل، وما يثار هنا وهناك يجب أن يكون للإعلام دور كبير في الرد عليه من خلال عرض الحقائق دون زيف وتهويل".