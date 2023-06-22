درجال: التتويج بغرب آسيا خطوة نحو باريس

شفق نيوز/ تعهد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الخميس، بإيلاء اهتمام خاص بالمنتخب الأولمبي خلال مرحلة إعداده المقبلة، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات ومنها إلى باريس 2024.

وأكد درجال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على توفير كل وسائل النجاح للمنتخب الأولمبي في مشواره المقبل، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات ومن ثم الوصول للمشاركة الأهم وهي الدورة الأولمبية المقررة في باريس عام 2024.

وقال درجال، إن "التتويج بغرب آسيا خطوة إيجابية أولى تحفز اللاعبين لتحقيق الإنجاز الأهم في آسيا وبلوغ باريس، لا سيما بعدما قدم اللاعبون مستوىً رائعاً خلال البطولة وتمكنهم من تحقيق أول إنجاز للعراق على مستوى المنتخب الأولمبي في غرب آسيا".

وأشار إلى أن "المنتخب قدم مستوى جيداً في غرب آسيا التي احتضنتها بغداد وكربلاء، وأن تحقيق الإنجاز والتتويج باللقب والظفر بالمركز الأول بداية تبشر بخير لاستعدادات المنتخب خلال أيلول المقبل لتصفيات آسيا التأهيلية لباريس 2024"، مردفاً بالقول: "نسعى مع الجهاز الفني للمنتخب على إعداده بشكل أفضل من خلال وضع برنامج يتناسب مع حجم المنافسات المقبلة".

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية دون (23) عاماً المؤهلة لدورة باريس 2024، قد أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي، في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت، تيمور الشرقية، ومكاو.