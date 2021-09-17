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درجال: افتتاح ملعب الحبيبية سيتم على مرحلتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-17T08:21:23+0000
درجال: افتتاح ملعب الحبيبية سيتم على مرحلتين

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الجمعة، أن افتتاح ملعب المدينة في منطقة الحبيبية سيتم على مرحلتين، غير رسمي ورسمي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الافتتاح  غير الرسمي سيكون مع انطلاق الدوري الممتاز في العشرين من الشهر الحالي، أما الرسمي فسيكون بداية العام المقبل بعد اتمام النقوصات البسيطة".

وأضاف أن "الافتتاح الرسمي سيكون برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضور شخصيات مهمة، وتم توجيه الدعوة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم آل خليفة ورئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة بن أحمد آلـ ثاني، وشخصيات أخرى".

وأشار رئيس الاتحاد العراقي، إلى أن "مباراة مهمة ستقام بمناسبة افتتاح الملعب الذي سيشهد عرساً كرويا كبيراً لاسيما وأن بغداد تشهد افتتاح أهم ملعب سيكون تحفة رياضية تخدم شريحة كبيرة من رياضيي اللعبة".

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