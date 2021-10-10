درجال: ادفوكات سيتواجد ببغداد وعملية تغيير ستطول المنتخب الوطني

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال يوم الاحد، ان هناك عملية تغيير ستطول المنتخب الوطني بشكل مدروس من دون التأثير على نتائج مبارياته.

وأضاف درجال في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان الملاك التدريبي المساعد للهولندي (ادفوكات) سيتواجد في بغداد الفترة المقبلة لمتابعة الدوري الممتاز، وكذلك دوري الدرجة الأولى.

وبين أن أبواب المنتخبات الوطنية مفتوحة لجميع اللاعبين المغتربين، والعراق بحاجة أبنائه في الداخل والخارج بما فيها كرة القدم.

ولفت رئيس اتحاد الكرة العراقي؛ إلى أنه سيكون هناك دخول للجماهير بشكل تدريجي بدءاً من الجولة الرابعة للدوري الممتاز بنسبة 30%، وهو ما يمهد الطريق لحضور الجماهير في المباريات الدولية للمنتخب الوطني على أرضنا.

وختم درجال تصريحه بالقول؛ ان لجاناً من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستزور العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي لرفع الحظر عن جميع ملاعب العراق.