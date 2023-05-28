درجال: اتفقنا مع نادي أوروبي معروف لمواجهة منتخبنا في معسكر اسبانيا

شفق نيوز/ اعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اتفاقه مع احد الاندية الاوروبية المعروفة لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي لكرة القدم، مبينا ان المحترفين سيلتحقون بالمعسكر التدريبي وستكون فرصة لالتئام كل لاعبي المنتخب في معسكر موحد بإسبانيا.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد اتفق بعد تفاوض مع احد الاندية الاوربية المعروفة لخوض مباراة ودية مع منتخبنا خلال المعسكر التدريبي المقرر في اسبانيا حزيران المقبل".

وأضاف درجال ان "الاتحاد ارتأى أن ينظم مباراة ودية ثانية للمنتخب اضافة الى مباراتنا الودية المتفق عليها مع منتخب كولومبيا".

وبين أن "المعسكر في اسبانيا سيقام للفترة من 12 ولغاية 20 من حزيران المقبل وسيخوض لقاء وديا أمام منتخب كولومبيا في 16 من الشهر ذاته في مدينة فالنسيا".

واشار الى ان "المنتخب الوطني العراقي سيدخل معسكره في إسبانيا خلال ايام الفيفا دي يخوض خلالها مباراتين وديتين أمام كولومبيا والنادي الأوروبي المعروف الذي رفض الإفصاح عنه".

يذكر أن المنتخب العراقي سيقيم معسكراً تدريبياً في منتصف حزيران المقبل، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة وأبرزها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر مطلع 2024، وتصفيات مونديال 2026.