دراج عراقي يشارك في معسكر تدريبي لسباقات المضمار في شانغهاي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، يوم السبت، أن لاعب المنتخب الأولمبي للعبة حسين إيهاب عبد الخضر، يشارك حالياً في المعسكر التدريبي الخاص بسباقات المضمار المقامة في مدينة شانغهاي الصينية، وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز إن "المعسكر الذي بدأ في الأول من شهر حزيران/يونيو الحالي، ويستمر حتى التاسع والعشرين منه، يقام بدعم كامل من قبل الاتحاد الدولي للعبة، ضمن البرامج المعدة من قبل التضامن الأولمبي".

وتابع حميد: "يشارك في المعسكر، إضافةً إلى لاعب المنتخب الأولمبي العراقي حسين إيهاب، العديد من اللاعبين الذي يمثلون مختلف الدول العربية والآسيوية، فضلاً عن لاعبين آخرين من قارات مختلفة، تحت إشراف أفضل المدربين المنتدبين من قبل الاتحاد الدولي للدراجات والمختصين بسباقات المضمار".

وأضاف أنه "في حال نجح اللاعب حسين إيهاب عبد الخضر، بتقديم إمكانات فنية متميزة، وأظهر قدرات جيدة خلال المعسكر التدريبي الذي يتواصل الآن في مدينة شانغهاي، فسيقوم الاتحاد بتقديم كل أشكال الدعم اللازم له للظهور بأفضل صورة، وتقديم أقوى المستويات التي تؤهله للمنافسة بقوة وشرف في البطولات العربية والقارية والدولية على مستوى سباقات المضمار التي تتألف من إحدى عشرة فعالية".