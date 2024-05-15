دراج عراقي يحصل على ميدالية ذهبية ببطولة طواف "كازار" الدولية

شفق نيوز/ حصل الدراج العراقي، حسين ايهاب، يوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية، في بطولة طواف "كازار" الدولية للدراجات الهوائية، التي تستضيفها إيران.

وانطلقت بوقت سابق من اليوم، بطولة طواف "كازار" الدولية، والتي تستضيفها مدينة مازندران الإيرانية، بمشاركة 9 منتخبات آسيوية وأوروبية بضمنها العراق.

وقال المنسق الإعلامي ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن لاعب منتخب العراق حسين إيهاب توج بالمركز الأول في البطولة بفارق ثواني عن الأوزبكي بسباق الفردي العام لقطع مسافة 54 كم بعد منافسة شرسة للغاية مع المتسابق الأوزبكي ومتسابق آخر من أرمينيا ولاعب إيراني.

وأشار سليم، إلى أن "منافسات الـ 54 تعتبر الأصعب في هذه البطولة لفئة الشباب"، مبيناً أن "الوسام الذهبي يعتبر الأول للعراق وهذه المشاركة هي إعداد لبطولة آسيا التي ستنطلق في كازاخستان مطلع حزيران المقبل".

ولفت إلى أن "هناك سباقات أخرى لمسافات أطول تصل إلى 150 كم للطواف".