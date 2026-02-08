دراج عراقي يحصد الوسام الذهبي في بطولة آسيا للدراجات

شفق نيوز- بغداد

احرز اللاعب أحمد مهند عبد الأمير، يوم الأحد، الوسام الذهبي في منافسات بطولة اسيا لدراجة الطريق الجارية أحداثها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب أحمد مهند عبد الأمير حقق الوسام الذهبي في سباق الفردي العام لمسافة 78 كم لفئة الماسترز (35-39) عاماً، وبمشاركة خمسة وخمسين متسابقاً من مختلف الدول الآسيوية.

وتقام منافسات بطولة آسيا لدراجة الطريق للرجال والنساء، في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، خلال المدة من الخامس حتى الرابع عشر من شهر شباط الجاري، وبمشاركة أكثر من أربعين منتخباً يمثلون القارة الآسيوية.