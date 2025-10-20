دراجات العراق للناشئين تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، يوم الاثنين، أن منتخب الناشئين بدأ معسكره التدريبي في العاصمة بغداد مباشرة بعد انتهاء مشاركته في بطولة العرب التي اقيمت في السليمانية وذلك تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مملكة البحرين.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب يشرف على تدريبه المدرب محمد رضا جبيلو، وقد ضمت القائمة كلا من، عمار ايهاب، عبد الخضر، سيف عبد الحمزة، حامد يوسف، احمد كريم، علي عصام ماجد، حيث انتظم اللاعبون في معسكر داخلي من أجل رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية قبيل المغادرة إلى البحرين.

وأضاف أن "المعسكر يختتم في 21 من الشهر الجاري ويتوجه المنتخب في اليوم التالي إلى البحرين، للمشاركة أولى السباقات الرسمية يوم السابع والعشرين من هذا الشهر".

وأشار حميد إلى أن "المشاركات العراقية ستشمل سباق الفردي ضد الساعة لمسافة عشرين كيلومتراً، فيما سيخوض المنتخب سباقاً ثانياً يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه وهو سباق الفردي العام لمسافة مئة كيلومتر".

كما أعرب رئيس الاتحاد عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات مميزة تتجاوز ما قدموه في البطولة العربية الأخيرة خاصة بعد ان حالت بعض المشكلات الفنية دون إحراز ميداليات ذهبية اضافية رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون.

وتابع حميد، حديثه قائلاً إن "المنتخبات المشاركة جميعها تدخل المنافسات بحظوظ متقاربة خاصة وأنها تمثل أولى التجارب الخارجية لهذا الجيل"، مشيراً إلى أن ""الرطوبة العالية في البحرين قد تؤثر على الأداء لكن المعسكر الحالي سيساعد اللاعبين على التأقلم مع الأجواء والسعي الجاد لتحقيق إنجاز عراقي جديد في هذه البطولة".

واختتم حديثه بالإشارة، إلى أن "هذه المشاركة القارية ستكون محطة تقييم مهمة في مسار إعداد المنتخب لبطولة آسيا المقبلة التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل".