دراجات العراق تعسكر في تركيا وإيران استعداداً لأكبر بطولة قارية

شفق نيوز/ بدأ منتخب العراق للدراجات، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في مدينة سكاريا التركية استعدادا لبطولة اسيا المقررة في تايلند حزيران المقبل.

وقال الناطق الاعلامي لاتحاد الدراجات ساجد سليم لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر يأتي ضمن برنامج الاتحاد العراقي للدراجات استعدادا لأكبر بطولة قارية تقام في تايلند حزيران المقبل، مبيناً أن اربعة لاعبين يتدربون في معسكر سكاريا هم مهدي حازم، وهبي سليمان، محمد علي، سربست عبد الله، ويقودهم المدرب طارق سعيد.

واضاف، ان لاعبة واحدة من اربيل باقليم كوردستان ستشارك في بطولة اسيا هي اللاعبة ديهاد كاوة، فضلا عن لاعب واحد سيمثل العراق في بطولة آسيا للماستر التي ستقام على هامش البطولة، حيث سيمثل العراق في منافساتها اللاعب الدولي السابق ياسر ضياء الدين .

واشار الى ان المنتخب العراقي الذي سيدخل اليوم معسكره في تركيا سيشارك في بطولة طواف تركيا الدولي على هامش المعسكر وستكون البطولة فرصة للاختلاط بلاعبين عالميين على مستويات عالية قبل الدخول في بطولة آسيا المقبلة .

ولفت الى ان منتخب الناشئين والشباب للعبة بدأ أمس معسكره التدريبي في إيران وسيشارك المنتخبان ايضاً في بطولة آسيا بتايلاند في نفس توقيت الرجال، مبينا ان المنتخبين يشاركان في بطولة طواف إيران على هامش المعسكر التدريبي .

واوضح ان الاتحاد سمى المدرب الكبير ضياء الدين عباس للاشرف العام للفرق الى جانب المدرب الايراني محمد رجب الذي كلف للإشراف الفني العام على المنتخبات الوطنية .