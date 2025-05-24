دراجات العراق تشارك في "طواف أذربيجان الدولي" وسط تحضيرات خاصة للاعبين في الصين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، يوم السبت، مشاركة المنتخب الوطني في طواف أذربيجان الدولي، الذي يُقام سنوياً في جمهورية إيران، بمشاركة أكثر من 20 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستنطلق في 27 من أيار الحالي وتستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، وسيشارك العراق بخمسة دراجين، و هم: (علي عبد الخضر، محمد محمد علي، سليمان محمد، حسين إيهاب، وعبد الوهاب غانم)، تحت إشراف المدرب محمد رضا رجبلو، فيما سيرافق الوفد هاني عقيل بصفة ميكانيكي".

وأضاف أن "اللاعب مرتضى حيدر من فئة الشباب، وزميله وهبي سليمان من فئة الأولمبي، يواصلان معسكرهما التدريبي في مدينة شنغهاي الصينية، والذي يستمر حتى الأسبوع الأول من حزيران المقبل".

وأشار حميد إلى أن "المعسكر التدريبي في الصين حقق الأهداف المرجوة، من خلال وحدات تدريبية صباحية ومسائية، إلى جانب مشاركة اللاعبين في سباقات معتمدة من قبل المشرفين، كما خضع اللاعبان إلى اختبارات فسيولوجية وبدنية، وتلقيا محاضرات تطويرية مكثفة على يد مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للدراجات".

ويواصل المنتخب العراقي استعداداته حالياً من خلال معسكر تدريبي في محافظة دهوك، تحضيراً للمشاركة في الطواف.