دراجات العراق تحلق إلى الامارات استعدادا للبطولة العربية

شفق نيوز/ توجهَ وفد المنتخب العراقي للدراجات، يوم الثلاثاء، إلى مدينة الشارقة الإماراتيّة للدخول في معسكر تدريبي لمدة خمسة أيام قبيل الانخراط في منافساتِ البطولة العربيّة التي تبدأ من السابع عشر ولغاية الرابع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقالَ رئيس اتحاد الدراجات، علي حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفد منتخبنا الوطنيّ، الذي يرأسه نائب رئيس الاتحاد كاظم دليح، يضم سبعةَ لاعبين هم علي عبد الخضر، وأحمد مهند، وعبد الله عبد الخضر، وأحمد عبد الخضر، وسربست عبد الله، ونوزاد مصطفى، ومهدي حازم، فضلاً عن المدير الفني للمنتخباتِ الإيراني محمد رضا رجبلو، والجهاز المساعدِ المكون من أمجد أكرم خضر، وامانج شهرزاد".

وبين ان "وفد منتخبات النساء والناشئين والشباب سيتواجد يوم السادس عشر من الشهر الجاري في مدينةِ الشارقة الإماراتية أيضاً للمشاركةِ في البطولةِ العربية".

واشار حميد إلى أن "هذه المشاركة هي ختامُ مسك منهاج الاتحاد المركزيّ للعام الحالي"، معرباً عن أمله وثقته بقدراتِ وإمكانيات اللاعبين في تحقيقِ أفضل الإنجازات في البطولةِ العربية، لاسيما أن الجهاز الفنيّ، بقيادةِ محمد رضا رجبلو، تمكنَ من رفعِ مستوياتِ وإمكانيات جميع فئات المنتخباتِ الوطنيّة.