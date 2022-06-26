دراجات الصناعة في دوري ابطال الاندية العربية

شفق نيوز/ يشارك نادي الصناعة للدراجات في البطولة العربية للاندية الابطال في سباقات الطريق التي من المزمع اقامتها في سوريا في النصف الثاني من شهر ايلول المقبل.

وقال ساجد سليم المتحدث الاعلامي للاتحاد العراقي المركزي للدراجات لوكالة شفق نيوز، إن الدعوة جاءت لفريق الصناعة العراقي لتتويجه للمرة 12 على التوالي، وكذلك المشاركة للفرق النسوية في البطولة للذين أحرزوا بطولة الدوري.

من جانبه قال مدرب فريق الصناعة الكابتن ضياء الدين عباس إن "مشاركتنا في هذه البطولة مهمة للغاية لكونها ستجمع جميع الاندية العربية التي حققت بطولات محلية في دوريها وستكون منافساتها شرسة للغاية لكون هناك اندية خليجية وعربية لها انجازات كبيرة على مستوى المنتخبات والأندية".

واضاف ان "نادي الصناعة سيكون نداً قوياً في هذه المشاركة التي ستجمع ابطال الدوري".

واشار الى ان نادي الصناعة سبق وأن حصل على عدة اوسمة في البطولات السابقة منها الرسمية والبطولات الودية.

وطالب عباس دعم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بدعم النادي في هذه البطولة لكون فريق الصناعة يمثل العراق حاله حال الالعاب الاخرى، ونتأمل ان يستجيب كونه ليس بغريب على الرياضة".

كما طالب بدعم وزير الصناعة بالوقوف مع الفريق ودعمه المادي لأن البطولة يتحملها النادي من نقل وسكن".