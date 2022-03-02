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دخول مجاني للجماهير إلى ملعب "فرانسو حريري" لنهاية الموسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-02T10:32:42+0000
دخول مجاني للجماهير إلى ملعب "فرانسو حريري" لنهاية الموسم

شفق نيوز / قررت إدارة نادي أربيل، يوم الأربعاء، أن يكون دخول الجماهير إلى ملعب فرانسو حريري مجانياً حتى نهاية الموسم 2021-2022.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، ريبين رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي أربيل قررت بأن يكون دخول الجماهير إلى ملعب فرانسو حريري مجاناً، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".

وأضاف رمزي، أن "هذه الخطوة تأتي من أجل دعم الفريق وتحفيز اللاعبين لتقديم الأفضل والتقدم في سلم ترتيب الدوري الممتاز"، مبيناً أن "النادي يسعى إلى التواجد ضمن فرق المقدمة".

ويلاقي فريق أربيل، على ملعب فرانسو حريري، ضيفه الديوانية، لحساب الجولة 24، في تمام الساعة السادسة مساءً من مساء اليوم.

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