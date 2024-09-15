دخول لاعب المنتخب السعودي فهد المولد في "حالة حرجة" وشبهة جنائية وراء الحادث

شفق نيوز/ افادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد، بأن حالة اللاعب السعودي الدولي فهد المولد "حرجة جدا"، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الأطباء في أحد المستشفيات بدبي رفضوا فكرة نقله إلى العاصمة السعودية الرياض بإخلاء طبي، لأن حالته بحاجة إلى الاستقرار والرعاية الدقيقة، إذ إنه في "العناية الفائقة" حاليا.

وقالت الصحيفة إن شرطة دبي تتحفظ على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب، وإنها تُجري التحقيقات حيال قضية سقوطه من شرفة منزله.

وفي السياق؛ نقلت صحيفة "المدينة" السعودية، عن مصادر مطلعة قولها إن هناك شبهة جنائية في حادث اللاعب السعودي الدولي فهد المولد.

وأُدخل لاعب نادي الشباب السعودي إلى العناية المشددة في دبي، إثر سقوطه من شرفة منزله في الإمارة، حسبما أفادت الخارجية السعودية ليل السبت، في حادث لم تتضح ملابساته بعد.

وذكرت القنصلية السعودية في دبي في بيان على حسابها على منصة اكس "إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر الخميس 12 سبتمبر".

وتابعت أنها "لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الإيضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".