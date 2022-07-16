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دخول الجماهير والبث مجانا.. درجال يروج لـ"خليجي 25" بمباراة نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-16T10:08:41+0000
دخول الجماهير والبث مجانا.. درجال يروج لـ"خليجي 25" بمباراة نهائي كأس العراق

شفق نيوز / يلتقي فريقا الكرخ والكهرباء، اليوم السبت، في نهائي كأس العراق في المباراة التي ستقام على ملعب المدينة الدولي في الساعة الثامنة مساءً.

وقررت وزارة الشباب والرياضة أن تكون الدعوة عامة للجميع والدخول مجانياً للجمهور لمتابعة ختام بطولة كأس العراق لكرة القدم.

من جانب آخر وجه وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال بإطلاقِ التردد إلى القنوات الفضائيّة الراغبةِ بنقلِ المُباراةِ النهائيّة للبطولةِ، فيما دعا الاتحاد القنوات الناقلة إطلاق هاشتاك (خليجي 25 بصراوي .. خليجي 25 عراقي).

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