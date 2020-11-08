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دحام مدربا لـ"غزلان الغربية" لموسم واحد

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-08T11:03:54+0000
دحام مدربا لـ"غزلان الغربية" لموسم واحد

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الرمادي الرياضي، يوم الأحد، عن تعاقدها مع المدرب احمد دحام لقيادة فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال عصام الدخيل رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة سبق وان ناقشت ضمن خياراتها عدة اسماء ليقع الاختيار في النهاية على المدرب احمد دحام".

واضاف الدخيل، ان "قائمة اللاعبين حاليا تضم 28 لاعبا تم التعاقد معهم في وقت سابق، وسيكون الخيار النهائي للمدرب بعد مشاهدتهم والاطلاع على مستوياتهم واختيار الافضل".

وتابع ان "الادارة خيرت المدرب في اختيار اللاعبين وانها اتفقت مع دحام للبدء في تدريب الفريق خلال الايام القليلة المقبلة".

وتأسس نادي الرمادي عام 1962 باسم النصر، قبل ان يتغير اسمه عام 1992 الى ما هو عليه الآن.

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