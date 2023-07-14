دجوكوفيتش يبلغ نهائي ويمبلدون ويحقق رقماً قياسياً جديداً

شفق نيوز/ بلغ حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المباراة النهائية في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة التاسعة في مسيرته الزاخرة.

وبلغ "نولي" النهائي بعد فوزه الجمعة على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و7-6 (7-4).

دجوكوفيتش (36 عاماً) الذي حقق رقماً قياسياً ببلوغه النهائي الـ35 في البطولات الكبرى، قدّم أسلوب لعب قتالياً وصموداً ذهنياً لافتاً، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون.

ويلاقي النجم الصربي في النهائي الأحد الفائز بين الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالمياً والروسي دانييل مدفيديف الثالث.