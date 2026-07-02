دجلة يحصد لقب كأس العراق للريشة الطائرة في منافسات الزوجي للرجال والنساء

شفق نيوز- بغداد

تُوج نادي دجلة بلقب بطولة كأس العراق للريشة الطائرة في منافسات الزوجي للرجال والنساء، التي اختتمت، يوم الخميس في العاصمة بغداد، بمشاركة واسعة لأندية ومؤسسات رياضية من مختلف محافظات البلاد.

وقال مدرب المنتخب العراقي للريشة الطائرة، صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة أقيمت في قاعة كلية دجلة الجامعة ببغداد، خلال الفترة من 30 حزيران ولغاية 2 تموز، وشهدت مشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية العراقية.

وأوضح مهدي، أن نتائج منافسات زوجي الرجال أسفرت عن تتويج نادي دجلة بالمركز الأول، فيما حل نادي أكاد عينكاوا وصيفاً، وجاء النادي الآثوري في المركز الثالث.

وأضاف أن منافسات زوجي النساء شهدت أيضاً فوز فريق دجلة بالمركز الأول، تلاه أكاد عينكاوا في المركز الثاني.

وفي منافسات الزوجي المختلط، أحرز فريق دجلة (1) المركز الأول، بينما جاء أكاد عينكاوا ثانياً، وحل دجلة (2) في المركز الثالث.

وأشار مهدي، إلى أن الاتحاد العراقي للريشة الطائرة وجّه الدعوة إلى جميع الأندية والمؤسسات الرياضية للمشاركة في البطولة، مبيناً أن شروط المشاركة سمحت للاعبين واللاعبات ممن أكملوا سن (17) عاماً بخوض المنافسات.

وخلص إلى أن نظام البطولة أتاح لكل نادٍ المشاركة بفريق واحد أو فريقين في منافسات الزوجي، التي تضمنت فعاليات زوجي الرجال، وزوجي النساء، والزوجي المختلط.