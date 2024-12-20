دجلة يتربع على الصدارة وزاخو يجتاز التجارة بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي دجلة الجامعة يوم الجمعة، على نادي الدفاع الجوي بنتيجة (76-64) نقطة في قمة سلوية لفض الشراكة على الصدارة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

وبفوز فريق دجلة الجامعة تصدر ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الثالثة من المرحلة الثانية برصيد 25 نقطة بينما اكتفى الدفاع الجوي بالوصافة برصيد 22 نقطة.

كما فاز نادي زاخو اليوم الجمعة على نادي التجارة بنتيجة (90-87) نقطة ، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.