"دجلة" أولاً في بطولة سيف المبارزة للشباب للأندية العراقية

شفق نيوز/ اختتمت على قاعة المبارزة في بغداد، اليوم السبت، منافسات بطولة دجلة بسلاح سيف المبارزة لفئة الشباب دون 20 سنة والتي نظمها الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث، والتي أسفرت عن فوز لاعب نادي دجلة في المركز الأول.

وجرت منافسات البطولة التي تابعتها وكالة شفق نيوز بمشاركة واسعة للاعبين من مختلف اندية المحافظات العراقية.

وأسفرت البطولة عن احراز اللاعب سجاد ستار جبار من نادي دجلة الجامعة المركز الأول، وجاء علي جاسم محمد من نادي الدفاع الجوي بالمركز الثاني، بينما حل ضرغام غانم سكر من النادي الاثوري بالمركز الثالث، ورضا حسن مجيد من نادي الجيش بالمركز الثالث مكرر.

وفي ختام البطولة تم توزيع الاوسمة والكؤوس على اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة وكذلك الشهادات التقديرية على اللجان التنظيمية والإدارية التي اسهمت في انجاح البطولة.