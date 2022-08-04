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دجلة بديلاً للنفط والشرطة في بطولة الاندية العربية للسلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-04T12:51:04+0000
دجلة بديلاً للنفط والشرطة في بطولة الاندية العربية للسلة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الخميس، ترشيح نادي دجلة الجامعة لتمثيل العراق في بطولة الاندية العربية لكرة السلة.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد اعتذار نادي الشرطة ونادي النفط من المشاركة في البطولة العربية، رشح الاتحاد العراقي لكرة السلة نادي دجلة الجامعة ممثلا عن العراق في البطولة".

وأضاف نجم؛ أن "البطولة ستقام بدولة الكويت للمدة من الخامس ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول المقبل"، مبيناً أن" إدارة نادي الجامعة ابدت استعدادها التام للمشاركة كبديل لناديي النفط و الشرطة"

يذكر أن فريق نادي النفط توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

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