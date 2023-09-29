دجلة العراقي يحقق فوزه "الأول" في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق نادي دجلة الجامعة العراقي يوم الجمعة، فوزه الأول على النادي العربي الكويتي بفارق 19 نقطة بنتيجة (94-75) ضمن منافسات بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.

فيما نال لاعب دجلة الجامعة عبد الله حيدر بعد تسجيله 25 نقطة كأفضل لاعب في المباراة.

ويشارك في البطولة ثمانية من نخبة الأندية تمثل سبع دول، وهي دجلة العراقي، والزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي، والحكمة اللبناني، وبيروت فيرست اللبناني، والعربي الكويت، والأهلي الليبي، كما يشارك أيضاً في البطولة فريق ميرالكو بولتس المحترف في الدوري الفلبيني.

وتبادل على هامش بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة ولمد أواصر المحبة بين الأندية المشاركة في البطولة ، ممثلوا الأندية الدروع والهدايا فيما بينهم كعربون ود ومحبة، وذلك بحضور مجموعة من القامات الرياضية، وممثل العراق فيها رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور حسين العميدي إلى جانب ممثل نادي دجلة الجامعة احمد سلمان.

وكان نادي دجلة الجامعة ممثل العراق في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة قد خسر من الحكمة اللبناني بـ 66-88 نقطة.