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دجلة الجامعة "يقلب الطاولة" على نفط البصرة بدوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-24T18:54:11+0000
دجلة الجامعة "يقلب الطاولة" على نفط البصرة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز / تغلب نادي دجلة الجامعة على نادي نفط البصرة بنتيجة (85-83) ، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وقال مراسل شفق نيوز إن فريق نفط البصرة المستضيف استطاع التفوق خلال الفترة الاولى ليحسم لاعبيه النتيجة بنتيجة (20-18) كما حافظ على تقدمه خلال الفترة الثانية لتنتهي بنتيجة (41-39).

وأضاف المراسل أن نادي دجلة الجامعة كان له رأي آخر في الفترة الثالثة اذ استطاع قلب مجريات المباراة لصالحه لتنتهي الفترة الثالثة بنتيجة (65-63)، كما استمر في تقدمه خلال الفترة الرابعة لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة (85-83)، فيما حصد محترف نادي دجلة الجامعة بويرن ويسلي على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع تسجيل 26 نقطة في المباراة.

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