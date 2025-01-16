دجلة الجامعة يفوز على الكهرباء بدوري محترفي السلة

شفق نيوز/ فاز فريق دجلة الجامعة، يوم الخميس، على الكهرباء بفارق عشر نقاط، وبنتيجة 80-70 ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم، في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، تغيير موعد مباراة نادي الحلة مع غاز الشمال والتي من المقرر إقامتها على قاعة الموهبة في الحلة لتصبح يوم غد الجمعة، بدلا من اليوم الخميس وبنفس التوقيت.

وكذلك جرى تغيير توقيت مباراة نادي الكرخ مع نادي الشرطة، لتصبح الساعة 6:00 بدلا من الساعة 5:00 في اليوم ذاته.