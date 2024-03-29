دجلة الجامعة يحقق الفوز على الكهرباء ويبلغ نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن نادي دجلة الجامعة من تحقيق الفوز على نادي الكهرباء بنتيجة (79-61) ليتأهل الى نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة السلة.

وضمن المنافسات ذاتها يلاقي فريق الدفاع الجوي مساء يوم غد السبت فريق نادي الكرخ في قاعة الشعب المغلقة.

وينهي فريقا الشرطة وغاز الشمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس العراق بلقاء اخير يقام مساء الاثنين المقبل في قاعة الشعب المغلقة.

وكان نادي الحلة قد تأهل الى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على نادي نفط الشمال بنتيجة (80-54) نقطة.