دجلة الجامعة ونفط البصرة يتأهلان لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

تأهل فريقا دجلة الجامعة، ونفط البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من دوري المحترفين لكرة الصالات في مباراة حماسية ومنافسة قوية.

وفاز دجلة الجامعة على فريق الجيش بنتيجة 3-0، وأظهر لاعبو دجلة الجامعة مستوى متميزاً من الانضباط التكتيكي والتركيز الهجومي، حيث تمكنوا من السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية، ليضمنوا بذلك مكانهم بين أفضل أربعة فرق في البطولة.

كما حسم نفط البصرة بلوغه الدور نصف النهائي لدوري المحترفين لكرة الصالات رغم تعادله مع نفط الوسط بنتيجة 3-3، ضمن الدور ربع النهائي ليكمل أضلاع المربع الذهبي للفرق الأربعة.

وفي مباريات أخرى ضمن نفس الدور، تمكن فريق الشرطة من تحقيق فوز ساحق على فريق الدفاع الجوي بثمانية أهداف مقابل هدفين، فيما تفوق فريق المصافي على بغداد بستة أهداف دون رد، ليكون بذلك كلا الفريقين قد حسم بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بشكل مبكر، ويكتمل بذلك مشهد الأربعة الكبار في البطولة.

وتعد المباريات المقبلة في نصف النهائي فرصة مثيرة لمحبي كرة الصالات لمتابعة مواجهات قوية بين فرق أثبتت جدارتها في الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة، وسط توقعات بأن تشهد المباريات تنافساً كبيراً وأهدافاً مثيرة، تعكس تطور مستوى اللعبة في الموسم الحالي.