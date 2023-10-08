"دجلة الجامعة" العراقي يحقق "فوزا مثيرا" على القادسية الكويتي في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق نادي دجلة الجامعة لكرة السلة انتصارا مثيرا على حساب القادسية الكويتي بفارق أربع نقاط وبواقع 94-90 نقطة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة.

وبفوز ممثل العراق يكون نادي دجلة الجامعة قد تأهل الى دور الربع نهائي من بطولة الاندية العربية.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة، قد تأهل الى الدور الثاني من المنافسات بعد تغلبه أول أمس على فريق الاتحاد الليبي، بنتيجة 89- 76، وبفارق 13 نقطة ضمن البطولة العربية للأندية السلوية.

ويشارك فريق نادي دجلة الجامعة لكرة السلة في منافسات البطولة العربية التي يقيمها الاتحاد العربي لكرة السلة ممثلا عن الاندية العراقية ، الى جانب سبعة عشر فريقا يمثلون مختلف البلدان العربية قسمت على أربع مجاميع.