دبوس رئيساً.. انتخاب الهيئة الإدارية لنادي الرمادي

شفق نيوز- الأنبار

عقد يوم السبت، المؤتمر الانتخابي التكميلي لنادي الرمادي الرياضي لكرة القدم لاختيار الرئيس والمناصب الأخرى لإدارة النادي.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد جرى في المؤتمر انتخاب أعضاء الهيئة العامة وفاز عمر مشعان دبوس وعلي حميد بعضوية الهيئة الإدارية لنادي الرمادي.

وبعدها اجتمع الأعضاء الفائزين لتوزيع المناصب، وتم اختيار عمر مشعان دبوس رئيساً للهيئة الإدارية، ومازن جواد نائباً للرئيس، ومحمد نايف البطاح أميناً للسر، ومحمد ريكان غضبان أميناً مالياً.

وأعضاء الهيئة الإدارية كل من إبراهيم العوسج وعلي حميد وجمال بلال وأحمد كريم وخميس خلف وجواد شاكر.