أداء متوسط وضياع فرص ذهبية.. التعادل السلبي ينهي لقاء النفط والكرمة

شفق نيوز/‏ تعادل فريق النفط مع ضيفه الكرمة، مساء اليوم الأربعاء، سلباً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وشهدت المباراة ‏التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة السادسة والنصف مساءً، أداءً متوسطاً وأضاع خلالها لاعبو الفريقان عدة فرص، سيما تلك التي شهدتها اللحظات الأخيرة قبل إنهاء حكم اللقاء المباراة حينما سنحت لمهاجم النفط حيدر حسين فرصة ذهبية لكن استبسل في إبعادها حارس الكرمة محمد حميد.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 34 بالمركز العاشر، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 36 بالمركز الثامن.