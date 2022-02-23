دائرة التنفيذ تخرج اتحاد الفروسية السابق بالقوة من المقر الخاص

شفق نيوز/ اكدت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي للفروسية، يوم الاربعاء، انها تسلمت الإدارة رسمياً و"بقوة القانون"، بعد أن رفضت الإدارة السابقة للاتحاد برئاسة حيدر الجميلي إخلاء المقر.

وقال الامين المالي للهيئة المؤقتة نبيل السعدون، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا ردت التمييز الذي قدمه الاتحاد السابق للطعن بشرعية الهيئة المؤقتة ورفضه تسليم المقر، مما اضطررنا لتبليغ دائرة التنفيذ ليتم اخراجه بالقوة كونه اصبح غير شرعي وتسليمنا المقر".

واضاف "لقد تفاجأنا باختفاء امور ادارية كثيرة من المقر، فضلاً عن وضع الخيول البائس والتي اغلبها مصابة وتعاني من المرض، لكننا سنسعى جاهدين للنهوض باللعبة مجددا واعادة الوضع لحاله الطبيعي كوننا ابناء اللعبة وقادرين على معالجة السلبيات واعادة الفروسية العراقية لوضعها السابق".

واشار السعدون الى ان "الاتحاد الدولي للفروسية سبق وان بارك للهيئة المؤقتة المؤلفة من عقيل مفتن رئيساً، وجوان فؤاد معصوم نائباً للرئيس، ومحمد عبود أميناً للسر، ونبيل السعدون أميناً مالياً، وذلك بعد عقد اول اجتماع للهيئة العامة الذي كان مخصصا لطرح الثقة عن الاتحاد السابق يوم 15 من كانون الثاني الماضي لهذا العام".

وختم بالقول "الاتحاد الدولي للعبة صادق على اقالة مجلس ادارة الاتحاد السابقة والمصادقة على الهيئة المؤقتة المنتخبة من قبل الهيئة العامة وقد طلب منا ان نكون على تواصل معه".