داني ألفيس يغير رواية حادثة الاغتصاب

استمع قاضي التحقيق في برشلونة، الاثنين، مجددا إلى البرازيلي داني ألفيس المتهم في قضية اغتصاب، وذلك بناء على طلب المدافع السابق لنادي برشلونة لكرة القدم.

وغادر ألفيس السجن الذي كان محتجزا فيه احتياطيا منذ 20 يناير بالقرب من برشلونة ليستمع إليه القاضي لمدة نصف ساعة تقريبا.

تغيير الرواية

ووفقا لمصدر قضائي، فقد ادعى المدافع الدولي السابق البالغ 39 عاما أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المشتكية تمت بالتراضي، مما يعني أن ألفيس قرر "تغيير روايته" الأولية، ألتي أكد فيها عدم معرفته للفتاة.

واتهمت شابة اللاعب ألفيس الذي دافع أيضا عن ألوان أندية باريس سان جرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وساو باولو، باغتصابها في نهاية ديسمبر في دورة مياه لغرفة خاصة في ملهى ليلي في برشلونة.

ونفى البرازيلي بداية معرفته بهذه الشابة، ثم قام بتغيير أقواله عدة مرات قبل أن يقرّ بأنه أقام علاقة جنسية معها، لكن بالتراضي.

في 30 دقيقة.. ماذا قال للقاضي؟

وقال بيان بأن ألفيس "أكد أنه لم يعترف في البداية بما حدث ونفى العلاقة الجنسية، لأن أولويته الوحيدة كانت إنقاذ زواجه".

وقال ألفيس للقاضي إن خلال الواقعة أظهرت الضحية اهتماما جنسيا واضحا به، وبادلها الشعور.

قال ألفيس إن كل ما حدث داخل دورة المياه كان عملا حرا وطوعيا، حيث أقاموا علاقة حميمية ولم تطلب منه أبدا أن يتوقف، وفقا له.

الانفصال

وكانت زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيس قد خرجت عن صمتها مؤخرا، وأعلنت انفصالها عنه برسالة مؤثرة، بعد أيام من زيارتها لزوجها المتهم بالاغتصاب في مدينة برشلونة الإسبانية.

نفس القاضي يعود للاستماع

تم الاستماع إلى ألفيس لأول مرة من قبل نفس القاضي في اليوم الذي احتُجز فيه في 20 يناير، بسبب "خطر هروب" اللاعب إلى بلده الأم البرازيل، التي لا تسلم مواطنيها بشكل عام.

وحاول محامو اللاعب الإفراج عنه بانتظار محاكمته، لكن استئنافهم رُفض في فبراير.

وحسب الصحافة المحلية، فإنهم يعدون استئنافا جديدا بعد جلسة الاستماع الجديدة للاعب.

وبعد ساعات قليلة من إعلان لائحة الاتهام ضده في يناير، أعلن نادي بوماس أونام المكسيكي انهاء عقد البرازيلي، الذي كان من المقرر مبدئيا أن يستمر حتى يونيو 2023.

وعاش ألفيس، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقبا، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. فاز بـ 23 لقبا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وست بطولات إسبانية وأربع كؤوس محلية.

في مونديال قطر العام الماضي، أصبح في سن الـ 39 عاما و210 أيام، أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.