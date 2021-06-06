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دانا حسين تحقق رقما قياسيا جديدا وتقترب من التأهل لأولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-06T13:35:01+0000
دانا حسين تحقق رقما قياسيا جديدا وتقترب من التأهل لأولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ حطمت العداءة العراقية دانا حسين، يوم الاحد، الرقم القياسي العراقي السابق في بطولة ملتقى بورصا الدولي في فعالية 200 متر ركض.

وقال الامين المالي للاتحاد العراقي لالعاب القوى، زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن "العداءة دانا حسين قطعت المسافة خلال 22.97 ثانية، لتحطم بذلك الرقم السابق الذي حققته العداءة نفسها بفارق 24،00 جزء من الثانية".

واشار الى ان الرقم المؤهل لأولمبياد طوكيو هو 22.80 ثانية، مضيفا أن المشاركة "كانت مفيدة لعدائينا حيث حققت كوردستان بامو من السليمانية رقما جديدا في مسافة 100 متر حواجز للشباب وقطعت المسافة بـ91،14 ثانية وكان الرقم السابق باسم ايمان عبد الامير 15،41 ثانية".

وبين جواد؛ أن "النتائج تبشر بخير وسبق للعداء محمد حبانية ان كسر رقما قياسيا عراقيا في فعالية ركض خمسة الاف متر بعد ان كسر الرقم القياسي السابق باسم كريم خضير والذي لم يكسر منذ 1986".

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