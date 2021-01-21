"دارك يالازرك".. عراقيون يطلقون حملة اعلامية كبيرة لاستضافة خليجي 25

شفق نيوز/ أطلق عراقيون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية داعمة لاستضافة البصرة اقصى جنوبي البلاد لبطولة خليجي 25 تحت وسم #خليجي_25_بصراوي و #دارك_يالازرك

وجاءت الحملة عبر منصات ناشطن بمُختلفِ صفاتهم وفئاتهم سواء كانوا لاعبين دوليين سابقين وحاليين، أم إعلاميين، وفنانين وغيرهم من الفئات، فضلاً عن دعم إعلامي كبير في مُختلفِ وسائلِ الإعلام المقروء والمسموع والمرئي للحصول على فرصة استضافة البصرة لخليجي 25، والترحيب بقدومِ وفد الإتحاد الخليجي، والمنتخب الكويتي.

وتأتي هذه الحملة الإعلامية التي تقودها وزارة الشباب والرياضة، من أجلِ دعمِ حق العراق باستضافة خليجي 25 نهاية العام الحالي.

ويعيش أبناء الشعب العراقي بصورة عامة وأهل البصرة خاصة، حالةً من الترقبِ والشغف لاستضافة هذا الحدث الرياضي الغائب عن أرضهم منذُ عام ١٩٧٩، إذ استضافت بغداد حينها كأس الخليج الخامسة، وحَصد المنتخب العراقي لقبها.

ويَستعد العراق لاستقبال الوفد الخليجي، للإطلاع على الاستعدادات اللازمة، وبيان مدى جاهزية البصرة لإقامة المحفل الكروي الخليجي.

وأكدَ الوزير درجال أن البصرة على استعدادٍ تام لاستضافة البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تدعم هذا الأمر بشكلٍ كبير.

ويؤكد درجال أن الاستعدادات المبكرة للوزارة جارية بالتعاونِ والتنسيقِ مع محافظة البصرة، لتذليل العقبات كافة، وظهور البصرة ومدينتها الرياضية، بأبهى صورةٍ عند استقبال الأشقاء الخليجيين.

وتتزامن هذه الحملة مع المباراة الودية التي سيلتقي فيها منتخبنا الوطني بشقيقه الكويتي على ملعب البصرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 كانون الثاني الجاري، الساعة السادسة مساءً.